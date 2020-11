sport

Det er den endelige statusen før årets nest siste seriekamp skal gå av stabelen. Det skjer på reisefot, hvor det er duket for en motstander, som alltid utgjør et spesielt møte for Medkila-trener Margunn Haugenes. Da står nemlig Amazon Grimstad på andre banehalvdel når de tar imot Medkila på Levermyr stadion.

– Ti sesonger som spiller og trener ble tilbrakt på Sørlandet. Derfor kommer det nok alltid til å bli en spesiell kamp for meg når vi møter Amazon til dyst, sier Haugenes.