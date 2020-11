Nå får ikke klubbens medlemmer trene: - Åpner på sekundet når det er tilrådelig

sport

Fra og med mandag kveld stengte Kilkam for all aktivitet i egen klubb på grunn av den usikre covid-19-situasjonen i Harstad. Det ble vedtatt på et styremøte.

Nedstengingen gjelder i første omgang til og med søndag 15. november. Det vil heller ikke være mulig å booke hallen eller bruke banen til eget opplegg i denne tiden.

Sørvikmark IL og Skånland OIF er eksterne leietakere av fotballhallen. Styreleder Finn Håkon Jørstad sier disse klubbene gjør egne vurderinger med hensyn til aktivitet og smittevern. Stengingen gjelder for Kilkams egne utøvere.

– Bør ikke være dramatisk

– Vi tenker føre var, og at det er fornuftig å gi e bidrag gitt situasjonen i Harstad, sier Jørstad.

Klubben har forhørt seg og gjort undersøkelser før vedtaket ble gjort.

– Det er selvfølgelig argumenter mot, men to uker stengt bør ikke være dramatisk for noen, sier Jørstad.

Fire av klubbens lag, spredt fra de yngste på 2014-laget til kvinnelaget i 2.-divisjon, hadde på eget initiativ allerede avlyst all aktivitet før styremøtet.

– Vi gjør ny vurdering i neste uke, eller før om det skulle være grunnlag for det. Vi åpner på sekundet om det er tilrådelig, sier Jørstad, som naturlig nok håper at koronautbruddet i kommunen kommer under kontroll i løpet av uken.

Snudde

I utgangspunktet hadde Kilkam tenkt å forholde seg til nasjonale veiledere og fotballforbundets smittevernbestemmelser ettersom Harstad kommune ikke har gjort lokale bestemmelser som forbyr eller fraråder trening og aktivitet.

Tanken var at det skulle være opp til trenerne om de synes det er forsvarlig å gjennomføre treningene, samt om foreldrene ønsket å sende ungene sine på trening. I stedet