Det sier Vesterheim selv mandag ettermiddag. Da meldte nettstedet langrenn.com at årets sesong i langløpssirkuset ikke blir som terminfestet, og at sesongens rennkalender ikke vil gå som først planlagt. Det betyr blant annet at de innledende langløpene før nyttår ikke vil bli arrangert på det planlagte tidspunktet.

– Det er også info som jeg har fått. Det skal vedtas på et styremøte mandag kveld, og sannsynligheten for at det blir slik er høy. Da blir det i så fall en plan B denne sesongen, sier Vesterheim.