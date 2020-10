sport

Landsås 2/HIL består av en guttegjeng i hovedsak født i 2008 og ei jente født i 2010. Sammen spiller de i 2007-klassen.

Det ble førsteplass på tabellen i 13-årsserien for Sør-Troms og Ofoten, og dermed finaler i kretsmesterskapet mot det beste laget fra Lofoten og Vesterålen. Her strakk ikke tekniske ferdigheter til mot et fysisk og godt Kabelvåg/Henningsvær.