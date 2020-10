sport

Det mener Medkila-kapteinen etter at klubbens argeste rival i kampen om kvalikplassen i årets 1.-divisjon, Øvrevoll Hosle, avga poeng sist helg. Det betyr så at om Medkila vinner sine siste tre kamper i 1.-divisjon, så vil ingen kunne nekte dem andreplass i serien og kvalifiseringsspill til toppserien.

– Det skal sies at det ikke er lett for verken oss eller andre lag å vinne kamp etter kamp i årets 1.-divisjon. Men når det er sagt, reiser vi ned til Hønefoss for å vinne, sier Fossem om søndagens oppgave.