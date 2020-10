Positive til å bytte grus med friidrettsdekke. Politikere tør likevel ikke love for mye

sport

Kvæfjord IL appellerte tidligere i uka til kommuneadministrasjonen og politikerne om å få anlegget inn i økonomiplanen. Håpet er å få et vedtak i kommunestyret i desember slik at grusbanen kan asfalteres og få et friidrettsdekke for løpebaner.

Spent på budsjettforslaget

Argumentasjonen er todelt. En bane vil styrke et aktivt idrettsmiljø, samtidig som den vil være viktig for å bevare idrettslinja ved den videregående skolen, mener styreleder Jan Meyer i Kvæfjord IL.

Håper på politisk velvilje for ny bane: – Viktig i kampen mot Harstad Idrettslaget kjemper ikke bare for egne behov, men ser nødvendigheten av et nytt friidrettsdekke i et større perspektiv.

Både ordfører Torbjørn Larsen fra Arbeiderpartiet og leder Ola Danielsen i Fremskrittspartiet er på bølgelengde med idrettslaget.

Ordføreren sier første pekepinn om det kan vedtas vil komme når administrasjonen innen kort tid legger fram sitt budsjettforslag.

Det er beregnet at nettokostnadene for Kvæfjord kommune vil bli et sted mellom 1,5 og 2 millioner kroner av en total kostnad på 5 millioner kroner, beregnet i et forprosjekt utarbeidet i 2017.

– Jeg kan ikke svare for regnestykket. Det gjenstår å se om vi kan få banen inn i budsjettet. Jeg håper vi klarer det, men er ikke trygg, sier ordføreren.

– Vi har vært nøktern i pengebruken over tid. Derfor kom vi oss ut av Robek-lista, har avsatt penger på fond og er i stand til å få på plass et nytt helsehus, samt utlysning av anbud for Borkenes skole og infrastruktur til boligfeltet Berg-Engen. Fortsatt skal vi sette tæring etter næring, sier Larsen.

Imponert over ildsjelene

FrP-leder Danielsen vil heller ikke forskuttere noe.

– Men jeg er veldig positiv. Både idrettslaget og foreningslivet i Kvæfjord legger ned et formidabelt arbeid. Av og til lurer jeg på hvor disse ildsjelene henter energien og tålmodigheten fra, sier Danielsen.

– Vi trykker ikke penger. Hvis en bane ikke kan finansieres innenfor kommunens inntekter, blir det ei prioritering sett opp mot andre oppgaver kommunen må løse.

Han er forsiktig med å gi forhåpninger til idretten.

– Jeg har ikke oversikt over inntektene for neste år eller for årene fremover, ei heller forventet skatteinngang og utgifter som en følge av koronasituasjonen.

– Det er på en måte et år der vi henger med begge beina i løse lufta, sier Danielsen.

Kjemper for idrettslinja

Spesielt betydninga for idrettslinja på den videregående skolen vektlegges av både ordføreren og FrP-lederen.

– Vi har tatt flere grep gjennom tiden med tanke på å støtte aktiviteten til Stangnes-Rå videregående skole. Det lå i bakhodet da vi fikk kunstgress på fotballbanen, lysanlegget rundt og nytt gulvdekke for blant annet håndball i Kvæfjordhallen, sier Larsen.

Han håper ikke det er grunn til å tro at Kvæfjord mister idrettslinja når en ny videregående skole for Sør-Troms står ferdig bygget i Harstad.

– Skolen i Harstad kommer sannsynligvis før den vedtatte utbyggingen på Rå. Jeg er litt redd for at Rå skal bli en salderingspost i et eventuelt overforbruk i byggingen av en gigantisk skole i Harstad, sier ordføreren.

Danielsen ønsker på ingen måte å kalle det en kamp mellom Kvæfjord og Harstad, slik idrettslagets leder uttrykte.

– Vi er naboer og skal opptre deretter. Jeg ser dette som en konkurranse der vi må sørge for å gjøre skolen på Rå mer attraktiv for elever, og samtidig gjøre Borkenes attraktivt for fylket som skoleplass. Det gjør vi ved å tilrettelegge slik at skolen har levelige forhold, blant annet ved å få på plass friidrettsbanen, sier Danielsen.