Med på historisk opptur

Det kan harstadværingen Joakim Klæboe skrive under på. For månedene som har gått hos det tradisjonsrike fotballklubben fra Plankebyen har blitt en eneste lang parademarsj. Sammen med hovedtrener Bjørn Johansen, spillerutvikler Magnus Meling og Samuel Dircher, har årets lag satt en helt ny standard, og skrevet seg inn i historiebøkene.

– I år har vi til sammen vunnet 15 av 16 kamper under årets sesong. Vi har satt klubbrekorder for historiebøkene, og føler at vi har en hel fotballby i ryggen, som er sulteforet på toppfotball, sier Klæboe.

Opprykksklare

Tre serieomganger før årets intense utgave av 2.-divisjon, avdeling 1, er historie, kan moderklubben til velkjente spillere som Per Erik Ahlsen, Tore Pedersen og Raymond Kvisvik, juble over 1.-divisjonsspill neste sesong. Det skjedde på verdig vis ved at Brattvåg ble nSukseedsablet med 6–0 hjemme på Fredrikstad stadion.

– Denne uka så har man virkelig merket at Fredrikstad er en fotballby på topp norsk nivå, sier Klæboe om den relativt voldsomme viraken som oppsto i tida før og etter at divisjonsseieren var sikret.

God kjemi

Før sesongen var i gang var en avdelingsseier og et opprykk det klare uttalte målet til både spillergruppa og til omgivelsene. For Klæboe og det resterende trenerteamets del var det også det eneste som sto i fokus før sesongen.

– Allerede i forsesongen var det satt en standard som var positiv. Selv om vi møtte norske og svenske lag som delvis holdt til på et høyere nivå, var dette noe som ble viktig tidlig i sesongen. Allerede fra start ble årets sesong den positive spiralen som bare fortsatte og fortsatte utover i sesongen, forklarer Klæboe.

Gjennom en lang trenerkarriere, som nå strekker seg over snart to tiår, har Klæboe opplevd blandet drops i forhold til det interne trenerapparatet.

– Men jeg og Bjørn (Johansen, red.anm.) hadde kjemi med en gang. Vi utfyller hverandre veldig godt, og har en lik filosofi. Selv om vi begge liker den moderne fotballen som Klopps Liverpool og Bodø/Glimt er ambassadører for, har vi også rom for å utfordre hverandre på nyanser, som kompletterer måten som vi framstår på, sier Klæboe, før han utdyper videre:

– Inn imot spillergruppa handlet det om noe så kjedelig som å nullstille etter hver kamp og å gjenskape prestasjonen. Det har vi lyktes med. I år har vi virkelig fått til en positiv effekt, hvor alle instanser av klubben har fått ut det beste av seg selv. Mye av dette er tuftet på Nils Arne Eggens go’fot-teori, som ble videreført av sønnen, Knut Torbjørn Eggen, mener Klæboe.

Det første steget

Treneren, som blant annet har ei fortid i klubber som Moss, Sarpsborg 08 og Kristiansund, mener også at klubbframtida ser lys ut for laget.

– Å være en del av årets Fredrikstad-lag har blitt en fantastisk opplevelse. Måten som laget har framstått på fra dag en, har vært til stor inspirasjon. Når man også har sett på hvordan man har levert denne sesongen, gir det forhåpninger om framtida. På måten som vi har levert varene denne sesongen, er ikke jeg i tvil om at grunnlaget for en meget god OBOs-sesong neste år er lagt, mener Klæboe.

Fredrikstads reise er også noe som harstadværingen gjerne vil være med på.

– Personlig så hadde jeg også sagt til meg selv at Postnord-ligaen ikke var et nivå som jeg hadde tenkt å befinne meg på over lengre tid. Nå som vi har tatt et steg opp blir det veldig spennende å fortsette dette prosjektet å ta del i klubbens videre frammarsj. Det tror jeg er en følelse som mange tilknyttet laget føler på. Så skal klubben ta nye steg inn imot neste sesong. Støtteapparatet bygges ut, og to til fire nye spillere skal inn i spillergruppa. Jeg er spent på hva klubben kan levere i framtida. Men på grunnlag av årets sesong, så er jeg optimist, sier Klæboe.