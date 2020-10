Foreslår ny cup med finale i Harstad og pengepremier for å motvirke frafall

sport

Norges Skiforbund har besluttet å avlyse norgescuprennene i langrenn for junior kommende sesong. Av nasjonale konkurranser vil kun norgesmesterskapet gå som planlagt, hvis ikke innstramminger fra myndighetene gjør også dette vanskelig å få til.

I Nordland, Troms og Finnmark er det cirka 100 juniorløpere som skal konkurrere til vinteren. Langrennskomiteene i Nord-Norge har sett med bekymring på at de nasjonale konkurransene ikke blir noe av, og har derfor i fellesskap satt seg ned for å finne fram til et attraktivt konkurransetilbud for juniorklassene her i egen landsdel.