Derfor droppet Torgeir nordnorsk satsingslag: – Vil ha større frihet

Harstads fremste langrennsløper for senior ble i sommer – som forventet – tatt ut på satsingslaget med nordnorske løpere. Samtidig fant Sulen Hovland seg ved et veiskille.

– Jeg er ikke med lenger. For å gjøre en lang historie kort, fant jeg det best å stå utenfor. Jeg mener sjansene er større for å få ut potensialet hvis jeg gjør noe annet enn det jeg har gjort over tid, sier Sulen Hovland.

Rådgiver i Harstad

Til vinteren blir han klubbløper. 25-åringen fortsetter å representere Kvaløysletta Skilag, som han har gjort siden høsten 2014 etter at han flyttet fra Harstad til Tromsø, og er i ferd med å tilknytte egne støttespillere.

– Jeg har så smått begynt å sette sammen et miniapparat av ressurspersoner, som kan hjelpe meg videre.

En av dem er Torstein Svendsen i Harstad. Han var trener i Medkila skilag da Sulen Hovland representerte moderklubben. Svendsen har i de siste årene vært lokal prosjektleder i Harstad for Olympiatoppen.

– Vi har hatt sporadisk kontakt. I vår snakket vi en del sammen, og vi deler mye av de samme tankene og ideene. Vi tok opp tråden i sommer. Siden jeg er oftest i Tromsø, blir det mest rådgivning på telefon.

Sulen Hovland har egne utstyrsavtaler.

– Jeg står friere nå enn tidligere, og har alt jeg trenger for å kunne prestere.

Nye muligheter

For Sulen Hovland er nettopp friheten viktig. Som eneste mann i det nordnorske satsingslaget ville han uansett ikke fått drahjelp fra Daniel Stock og Vebjørn Moen, som begge er bosatt på Lillehammer. De øvrige fem på laget er Ingrid Mathisen, Ingrid Andrea Gulbrandsen, Julie Waltenberg, Silje Theodorsen og Synne Arnesen.

– Jeg er sikker på at valget jeg har tatt er riktig her og nå, og er ganske fornøyd. Muligheter åpnes, og jeg må ikke forholde meg til mye annet enn meg selv. I det nordnorske laget har mye vært vinklet mot jentene, naturlig nok når de er i flertall her i nord, og det kan gi utfordringer når vi ikke er inne i samme treningssyklus. Som langrennsløper er jeg vant til å operere selvstendig, og jeg vil selvsagt fortsatt oppsøke miljøet i Tromsø i den daglige treningen, sier Sulen Hovland.

Han mener det er mest på den økonomiske siden at det vil merkes å stå utenfor.

– Denne satsingen koster meg mer, men budsjettet ser ikke håpløst ut når jeg tar bort egenandelene ved å være på regionlaget.

– Samtidig blir sponsormarkedet mer åpent for bransjer hvor døra ellers har vært lukket.

Nær toppen

Sulen Hovland har fått trent bra i sommer, med unntak av en kort periode grunnet et lite håndleddsbrudd etter fall på rulleski, men han var fort tilbake.

Hvor mye han får konkurrere kommende vinteren er blant annet avhengig av koronasituasjonen. Røde land gjør at det er uvisst om skandinavisk cup kan arrangeres. Deltakerbegrensninger for øvrig vil ikke spille inn for Sulen Hovland når de nasjonale løpene kommer i gang.

Harstadværingen har vært i vannskorpa både til å etablere seg i norgestoppen og få internasjonale representasjonsoppgaver. I 2018 slo han til med 8.-plass i sprint og 17.-plass på tremila i NM på Vang, mens han året etter kom på 13.-plass på 15.-kilometeren i NM på Meråker.