Satsingslag sikret drift i to-tre år fremover

sport

Regionlagene i langrenn blir Team Elon, melder Norges Skiforbund i en pressemelding.

Ny hovedsamarbeidspartner sikrer drift av regionlagene i Nord-Norge, Midt-Norge, Innlandet, Vest og Oslofjord i to til tre år fremover. Regionlagene er en viktig byggesten for elitelagene og det kommende VM i Trondheim i 2025.

– I en krevende tid for idretten lyser denne avtalen virkelig opp fremtidens eliteløpere som skal skinne i skisporet. Vi synes det er spennende at en nordisk aktør velger å bidra i dette samarbeidet, sier langrennssjef Espen Bjervig som understreker at sponsormarkedet er tøft.

– Det er derfor strålende at samarbeid er mulig med en aktør som anerkjenner et bra produkt og som har interesse for rekruttering til det øverste nivået i nasjonalidretten.

Regionlag i Norge ble etablert allerede i 2011 og er organisert i fem regioner. Det er de respektive skikretsene som eier og driver hvert enkelt regionlag organisert med styringsgrupper for hvert lag. Skiforbundet langrenn bidrar med kompetanse og økonomi for drift av lagene.

I fjor var harstadværingene Torgeir Sulen Hovland for Kvaløysletta skilag og Eirik Mikkelsen fra Medkila skilag en del av det nordnorske laget.