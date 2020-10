sport

Det sier varaordfører Espen Ludviksen om framtida for alle prosjekter som krever at kommunale midler skal brukes. Det gjelder også på idrettssida.

– Jeg liker ikke å sette ting opp imot hverandre. Men det er klart at et ja til å bygge ny kino og nytt bibliotek fører til at man er nødt trolig er nødt til å skyve litt på investeringsprosjektene. Det gjelder også innenfor idretten, sier Ludviksen, og presiserer at han inntar et realistisk forhold til kommunens økonomi når det kommer til investeringer på anleggsfronten.