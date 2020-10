Sju måneder uten lov til å røre: – Deilig å få ta på hverandre igjen

sport

For første gang siden Harstad Håndballklubb fikk to lag på nasjonalt nivå gjennom opprykkene til seniorlagene, kunne spillerne på 2.-divisjonslaget for kvinner trene med fullkontakt. Det har de hatt forbud mot siden 12. mars på grunn av den verdensomspennende koronapandemien.

På dagen sju måneder senere ble den første gjenåpningsfasen for breddeidrett iverksatt. I Stangneshallen trente kvinnelaget for full musikk – bokstavelig talt. Fra høyttalerne dundret musikk, og på banen dundret Karoline Nordmo inn i Elin Westvik, som ikke nølte med å gi tilbake.