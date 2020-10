sport

I 2017 var det halleluja da Harstad Idrettsråd vedtok anleggsprioriteringen for fremtiden med et gedigent innendørs isanlegg med flerbruk også for turn og kampsport som hovedprioritet.

I høstferien fikk utøverne en smak på hvordan det kunne ha blitt hvis vedtaket sto ved lag og politikerne hadde tent på ideen. Ni utøvere, trenere og foreldre tok turen til Bjugn for å utøve idretten. I Fosenhallen fikk de sju treninger og ett treningsløp.