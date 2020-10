Her er de ti beste i Vikings-tiden

sport

1. Jeff Rogers

Han kunne avgjøre kamper alene i form av å være en skåringsmaskin, men var en mye større lagspiller enn han ble kreditert for. Var den første spilleren som passerte 1000 poenggivende pasninger i ligaen. Ikke rent sjeldent viste statistikkene fra kamper tosifret antall pasninger og returer i tillegg til poeng, såkalt trippel dobbel. Ledet laget på banen til seks NM-finaler på rad, og en kongepokal. Spilte 178 kamper med et snitt på 21,9 poeng, 6,2 poenggivende pasninger og 5,6 returer.

2. Igor Pakhodnya

Ballmagiker fra Russland. Fortsatt huskes skåringen da ballen ble sendt over plata fra baksiden og duppet ned i kurven. Var så dominerende med sine skudd, driblinger og pasninger i sesongoppkjøringen at Ulriken Eagles-trener David Swan ville kjøpe russeren ut av kontrakten med Harstad før første ligakamp var spilt. Nektet å tilpasse seg en trener han ikke hadde tro på, og det ble kontroverser både på og utenfor banen. Spilte 18 kamper med et snitt på 22,5 poeng og 5,5 poenggivende pasninger.