sport

De tre amatørene, som alle kommer fra Harstad og Oppland travlag, skal kjempe om norgesmestertittelen for amatører. Dette er et arrangement som egentlig skulle ha gått av stabelen i Harstad travpark. Men etter at koronaviruset skapte kaos i idrettsbevegelsen, var dette ett av arrangementene som ble utsatt. Torsdag har Skien og Klosterskogen travbane fått avholde det utsatte arrangementet.

– Det er sterkt at tre av våre amatører får konkurrere i denne sammenhengen, sier Mats Gunnar Ringberg.