sport

Basketballigaen er 20 år onsdag. Ti år etter at det siste laget fra Harstad takket for seg, er tre spillere med når seriespillet for menn så vidt er i gang, mens kvinnene innleder til helga.

Oda Austheim er en veteran fra Harstad med eliteseriespill både for Harstad Wildcats og Elite Nord, samt norgesmester for Ullern. Hun går løs på sin andre sesong som kaptein for Tromsø. Laget må vente til 18. oktober på sin første kamp for høsten.