Det mener lederen i Harstad Bowlingklubb etter at de i fjor vurderte å satse mot et opprykk.

– Etter at flere av våre spillere sluttet, har vi vært nødt til å gjøre en ny vurdering av situasjonen. Nå er ikke opprykk i våre tanker lenger. Vi skal bygge opp et fundament, og spiller for å ha det gøy, og for å gi våre nye spillere erfaring ved å spille seriekamper, sier klubblederen.