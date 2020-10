Vi følger KIL/Hemne mot Medkila

sport

Dagens kamp tilhører den 13. serierunden i 1.-divisjon for kvinner. Den spilles på Hemne kunstgress.

Før kampen

Fra Kyrksæterøra kan vi rapportere om 17 grader og sol, men den del vind. Lagene er på banen og varmer opp.

Medkila har gjort noen endringer fra laget som startet i cupkampen mot Fløya. Midtstopper Liv-Solveig Miklegard er ute av troppen grunnet sjukdom, mens Lotte Hokland og Sigrun Linaker Dybvik tar plass på benken sammenlignet med elleveren sist.

Inn kommer Rachel Hignett, Silje Johansen og Agnethe Mathisen. I utgangspunktet skal Medkila gå ut i 4-3-3-formasjon. Rapportene før avspark tyder på at Rachel Hignett, som normalt er midtbanespiller, skal ta plassen til Miklegard som makker til Kim Dolstra i midtforsvaret.

Medkila stiller følgende lag: Hanne Larsen - Mette Skau, Kim Dolstra, Rachel Hignett, Silje Johansen - Lotte Fossem, Ida Fossem, Sara Berntsen - Agnethe Mathisen, Miriam Vilnes Mjåseth, Andrea Pålsdatter Hunstad

På benken har Medkila nevnte Hokland og Linaker Dybvik sammen med Martine Brustad, Mina Frantzen og Margunn Haugenes. Treneren har altså snørt på seg skoene for sikkerhets skyld om samtlige bytter må tas.

Haugenes har fem kamper for Medkila fra tidligere. To av disse for a-laget i 2017, mens det ble tre b-lagskamper i fjor høst.