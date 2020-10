For 11 år siden fikk han tidenes strengeste straff. Denne gang holdt han seg i skinnet

sport

Det mener ringreven Pepe Nevasalmi, som bidro med to skåringer i 6-6-kampen mot Gjelleråsen lørdag. Harstad fikk en bonuspoeng etter straffeslagkonkurransen ved kampslutt.

Vi fulgte eliteseriekampen Harstad mot Gjelleråsen Eliteseriekamp i innebandy i Harstadhallen oppdatert fra begynnelse til slutt.

– De presset oss hardt i de siste to periodene, og lenge klarte vi oss godt. Fortsatt har vi noe å lære med tanke på hvordan vi skal spille i slike situasjoner. Vi må tørre å holde mer på ballen og spille enkle pasninger. Mot slutten slo vi bare bort ballen, og da kom nye bølger imot og etter hvert skåringer. Derfor er vi skuffet over at seieren glapp, sier Nevasalmi, som har gjort comeback for femte gang.