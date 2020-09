Nytt årsmøte onsdag: Advarer mot endring av vedtatte prioriteringer

sport

Det var representanten Siv Olsen, styreleder i Håndballklubben Lia-Brage, som spilte inn forslaget på det ordinære årsmøtet 17. juni. Problemet var at forslaget kom for sent, og skulle ikke ha vært vedtaksbehandlet i henhold til Norges Idrettsforbunds lov.

Under avstemmingen i juni fikk for øvrig forslaget et knapt flertall med 18 mot 16 stemmer.