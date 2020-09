Vil hjelpe Tiril på veien mot proffdrømmen: – Hun er en rollemodell

sport

Målet for den snart 20 år gamle syklisten er å bruke 2021 så godt at hun ikke kan bli oversett når Uno-X Pro Cycling Team etablerer det første profesjonelle sykkellaget for kvinner med mål om deltakelse i World Tour i 2022.

Jørgensen kunngjorde sin målsetting i Harstad Tidende tirsdag. Sykkel prioriteres neste sesong for å se om hun kan bli en av de 10–12 rytterne på profflaget.

For dem som kommer gjennom nåløyet, venter fulltidsbetaling, pensjonsordning og forsikringer på linje med de mannlige proffene til teamet.

– Må ut for å lykkes

Selv om Jørgensen ikke har representert Harstad Cykleklubb de siste fire sesongene, heier moderklubben henne fram. Nå har styret besluttet at klubben skal yte en økonomisk støtte i form av et stipend på 10.000 kroner.

Styreleder Bjørn Tore Woll er ikke i tvil om at det er på sin plass, og at det på sikt vil gi positive ringvirkninger både for Jørgensen og andre utøvere.

– Vi har en bevisst strategi i klubben. Vi i Nord-Norge er rittmessig for små til at ungdom og unge voksne kan hevde seg nasjonalt og internasjonalt. De må ut til større klubber for å lykkes, og da må de nødvendigvis melde overgang, sier Woll.

Tiril Jørgensen har valgt et dobbelt medlemskap. I år har hun hatt lisens og representert Ringerike, mens hun de tre foregående sesongene kjørte for Grenland. Parallelt har hun vært medlem i Harstad.

– Vi håper flere i fremtiden gjør som Tiril. Hun viser at hun ikke har glemt hvor hun kommer fra. Samtidig er hun en rollemodell for unge syklister i Harstad og regionen, som ser betydningen av å holde kontakten med hjemkommune og -klubb. For Harstad Cykleklubb er det viktig å støtte utøvere med slike verdier, sier Woll.

Vintertrening

Jørgensen har ei rosa Harstad-trøye, som hun kan bruke på treningsturer og annet der det ikke er krav til profilering av Ringerike.

– Jeg har vært medlem i Harstad Cykleklubb siden jeg var 6 år. Jeg er takknemlig og syns det er artig at klubben legger merke til meg, og støtter meg på veien videre, selv om jeg ikke kan representere den i ritt, sier Jørgensen.

Hun har allerede bestemt hva stipendet skal brukes til.

– Jeg vil bruke pengene på ei rulle til vintertreningen. Den vil komme godt med i oppkjøringen til neste sesong, som blir veldig viktig for meg.

– Karakter og disiplin

Hjemme i Harstad heier Bjørn Tore Woll og sykkelklubben.

– Vi blir jo helt tullete når vi ser resultatene hennes. Hun presterer, og det henger nøye i hop med karakter og disiplin. Utøvere fra Harstad har gode verdier og treningsstruktur, som under rette forhold gjør at de kan lykkes.

I år er det Tiril Jørgensen og Hans Magnus Eldby Dahlslett som viser seg fram på en nasjonal scene.

– Vi har hatt ryttere herfra tidligere. Vi har det også nå, og det er nye, lovende ungdommer på vei, sier Woll.