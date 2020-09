Halve styret er bosatt andre steder i landet: – Slik kan vi ikke ha det

Å komme inn i idretten er som å klatre i et tre. Jo høyere du kommer, desto større muligheter ser du.– Å komme inn i idretten er som å klatre i et tre. Jo høyere du kommer, desto større muligheter ser du.

Mens styreleder Bjørn Ludvigsen og styremedlemmene Frode Jakobsen og Kjell Arthur Helmersen holder til lokalt, er nestleder Vivi-Ann Pettersen flyttet til Tønsberg og markedsansvarlig Mona Kristine Rosvold flyttet til Tromsø siden de ble valgt. Trygve Bornø har pendlet fra Oslo siden han kom inn i styret i 2017.

Valgkomiteens ambisjon er å få til et styre med medlemmer bosatt i Harstad-området fra og med årsmøtet på nyåret, sier Knut Bjørklund, som er én av personene som skal på rekrutteringsjakt i høst. Det handler ikke om misnøye. Samtlige styremedlemmer får ros av Bjørklund for jobben de har lagt ned for klubben.