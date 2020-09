–Vi har tatt opp hansken

sport

Det er konklusjonen som June Reyes kan melde om etter at hun har fått tilbakemelding om hvordan terminlista for 2021 blir seende ut for året som kommer. Etter å ha opplevd en tilbakegang på intet mindre enn fem løpsdager fra 2019 til 2020-sesongen, og katastrofestemning med dystre spådommer om at nordnorsk travsport ville bli et månelandskap innen kort tid, så skulle man ikke tro at man skulle få oppleve den motsatte effekten året etter. Men det er hva man er i ferd med å skje.

– Jeg må si at det er gledelig å få forslaget for hvordan terminlista foreslås fra sentralt hold. I 2021 legges det opp til at Totonor til sammen skal få kjøre 23 løpsdager, som er en oppgang på en løpsdag fra 2019, sier daglig leder i Totonor, June Reyes.