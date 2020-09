Vant U23-norgescupen

sport

Til tross for at syklisten fra Harstad Cykleklubb slet med forkjølelse før søndagens fellesstart, deltok likevel Jørgensen i rittet. Det endte til slutt med en 10. plass på Jørgensen. Helgas plasseringer sørget også for at Harstad-kvinnen gikk helt til topps i norgescupen for U23-syklister denne helga. – Plasseringsmessig er hun godt fornøyd med helga, sier far Arve Jørgensen.