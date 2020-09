sport

Allerede etter 6.20 av første periode hadde gjestene fra nord sluppet inn tre mål mot et aggressivt Akerselva. Før omgangen var over stod det 5–0 til hjemmelaget på resultattavla.

– Som da sauene kommer ut

– 1. perioden ødela utvilsomt for oss. Vi sviktet over hele banen og ble totalt overkjørt. Det kan best sammenlignes som da sauene kommer ut om våren, sier Christensen lattermildt.