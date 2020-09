sport

Det ble klart etter at travlaget avholdt ekstraordinær generalforsamling med en sak på programmet tirsdag kveld.

Etter at Totonor bestemte seg for å legge ned Travskolen tidligere i år, har saken kommet på travlagets bord. Det skjedde etter at man har fått et tilbud om å kjøpe ponniene med tilhørende utstyr.