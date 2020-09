Frida (15) skåret to i U20-kamp: - Har lært mye av a-lagsspillerne

sport

Nordgård Larsen skåret to av målene i 5-0-seieren over det sammensatte laget Sortland/Melbo/Morild i flomlyskampen på hjemmebane mandag kveld.

– Utrolig gøy å spille fotball igjen på rekruttlaget, sier en smilende Nordgård Larsen etter kampslutt.

Hun skulle egentlig spilt 2.-divisjonsfotball, men breddefotballen er fortsatt på vent grunnet koronasituasjonen. Fotballkretsen fant løsningen for juniorene ved å opprette en ny U20-serie.

– Årsbeste

Medkila-rekruttenes ene av to lag i denne har full pott så langt. Det samme har Mjølner, som leder tabellen med fire plussmål mer.

– Årsbeste, konkluderte Hugo Thode Hansen i Medkilas trenerteam, som var fornøyd med måten laget reiste seg etter en middelmådig forestilling dagen i forveien. Da ble det seier 6–4 over Svolvær/Kabelvåg/Henningsvær.

– Jeg er enig. Som lag presterte vi og sto sammen., sier Nordgård Larsen.

Tjener på hospitering

På et velspillende og solid Medkila var Nordgård Larsen sentral mandag kveld. Anne Hermo skåret de to første, ett av disse på straffespark, og sørget for 2–0 til pause.

Kampen var relativt jevnspilt fram til Nordgård Larsen skrudde ballen direkte i mål fra hjørnespark sju minutter ut i andre omgang. Hun tok definitivt luften ut av gjestene med kvikke bein på et gjennombrudd, som ga 4–0 ni minutter før slutt.

Den raske kantspilleren Synne Dons-Hansen fastsatte resultatet seks minutter senere.

Nordgård Larsen mener hun får enda bedre utbytte av kampene på rekruttlaget fordi hun får hospitere hos 1.-divisjonslaget i år.

– Det er veldig bra å få være med på a-lagets treninger. Jeg har lært veldig mye av spillerne der, trives i gjengen og syns jeg har utviklet meg som spiller, sier 15-åringen, som fyller 16 om en drøy måned.

– Jeg sier ikke at det er lett å prestere på rekruttlaget, men jeg tjener på å være vant med et høyere tempo fra treninger og kamper med a-laget.

Debuterte

Nordgård Larsen fikk 1.-divisjonsdebuten da hun ble byttet inn i siste spilleminutt i serieåpningen mot Åsane i Bergen – en kamp Medkila vant 1–0. I hjemmekampen og storseieren over KIL/Hemne slapp hun til mer, og spilte det siste kvarteret pluss tilleggstid.

– Det var veldig artig å få prøve meg i 1.-divisjon. Jeg fikk se hvordan nivået er.

– Jeg kan ikke spå om det blir flere sjanser senere i høst. Det får vi se på. Jeg trives både på a-laget og rekruttlaget, og har det ikke travelt. Ambisjonene er å se hvor god jeg kan bli gjennom å trene mye, sier hun.

U20-serien for jenter blir trolig avgjort 22. september. Da møtes serieleder Mjølner og dette Medkila-laget til kamp i Narvik.





Fakta

Medkila 2 – Sortland/Melbo/Morild 5–0 (2–0)

Medkila kunstgress, U20, mandag

Mål: 1–0 Anne Hermo (2), 2–0 Anne Hermo (str. 40), 3–0 Frida Nordgård Larsen (52), 4–0 Frida Nordgård Larsen (81), 5–0 Synne Dons-Hansen (87)

Dommer: Vegard Nordskag, Kvæfjord