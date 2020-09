Derfor vil Matias ha flere foreldretrenere på kurs

sport

Matias Olsen fra Medkila IL er sammen med Christoffer Ervik fra IF Kilkameratene instruktører for de lokale fotballtrenerkursene i høst. De såkalte grasrotkursene er for foreldretrenere i barn- og ungdomsfotballen.

– Jeg mener det er på tide å ta disse kursene enda mer på alvor, og fortelle trenere hvorfor det er viktig at de har riktig kompetanse allerede når 5-6-7-åringene begynner med fotball. Allerede da starter påvirkningen, som skal gi spillerne gode holdninger, mestringsfølelse og glede ved idretten. For å få dette til, må de voksne ha kunnskap om det de holder på med, sier Olsen.