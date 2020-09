Vi stoler på Camilio og Annabella Knick

sport

1. løp:

2 Silke Chasmina har vært veldig god i en lang periode. Står fint til og kan vinne herfra. 5 Myr Faksen har ikke vært på topp i det siste. Sprint skal være hans melodi. Er han tilbake i rett slag, kjemper han om seieren. 1 Gardin Trappa står veldig fint inne i løpet. Sist var hun veldig bra helt til galoppen tok henne. Feilfritt kan hun lede lenge. 3 Billy Kravall har også vært flink. Sist ble det galopp. Feilfritt er han med langt fremme.

2. løp:

7 Suksess Terta har to strake seirer. Har blitt mer stabil og møter motstand hun skal slå. 10 A.H. Svarten viste fine takter sist. Med det rette løpet kjemper han langt fremme. 5 Valle Tuva er variabel. Opp mot sitt beste er hun med i trippelkampen. 8 Hovtun Faks var ikke helt på topp sist. Er han tilbake i det rette slaget, er han med langt fremme.

3. løp:

7 Mellem Stjerne har ikke overbevist i det siste. Er han på topp for dagen, skal han vinne dette. 9 Nordby Håp holdt seg unna galoppen sist og gikk bra. Går hun feilfritt, er hun med langt fremme. 10 Frøyu Fanten kjemper om en trippelplass om den går feilfritt. 3 Sæter Oda er også litt variabel. Holder hun seg til travet, har hun fart nok til og kjempe langt fremme.

4. løp:

7 Villdensky fikk litt trafikkproblemer sist. Her står han fint til, og med det rette løpet kjemper han om seieren. 9 Stina Mi kommer ut etter en liten pause. Har hun formen inne og går feilfritt, er hun med langt fremme. 10 Valle Trym gikk et kjempeløp sist med trafikkproblemer. Går han opp mot det han gjorde sist, er han med i seierskampen. 8 Brønnlund Ask går gode løp hver gang. Får han litt drahjelp, er han med i trippelkampen.

5. løp:

7 Annabella Knick var god til andre sist. Møter normalt motstand hun pleier å slå. Med det rette løpet vinner hun. 9 Havanna Bar O.S kommer ut etter pause. I sin siste start var hun veldig bra. Har hun den samme form, er hun med langt fremme. 12 Yankee Plane går jevne, fine løp. Har litt vanskelig for å vinne. Men en trippelplass kan han kjempe om. 11 Execute skal være en bra hest. Står litt vanskelig til, men med det rette løpet er han med langt fremme.

6. løp:

1 Frozen Sun har gjort to flotte løp her i nord. Står fint til og kan lede lenge. 5 Cantaro viste sin klasse sist. Er veldig rask ut, og får han teten kan han lede fra start til mål. 10 Netanica har vist at hun har farten til å kjempe i toppen. Var ikke som best sist. Må regnes tidlig. 6 Medd er også bra på sitt beste. Har han formen inne, er han med i trippelkampen.

7. løp:

3 Standpoint`s Joker måtte innom galoppen sist. Feilfritt tror vi han er god nok til å vinne. 8 Buck Boko går på jevne, fine tider hver gang. Kan fort være den som vinner her. 1 You C. er litt usikker. Holder han seg til travet denne gang, har han fart som holder langt fremme. 7 Badboy Birdie er også veldig usikker. Går han feilfritt, er han med langt fremme.

8. løp:

4 Camilio har vært god de siste gangene. Blir vår banker i V5-spillet. 6 Flynn Boko går på jevne 14-tider, og gjør han det, så kjemper han om en trippelplass. 5 Shocking Icon går på det jevne hver gang. Må også regnes med en fin trippelsjanse denne gang. 3 Perfect King var ikke på topp sist. Er han tilbake i det gamle slaget, er han med langt fremme.

V65-forslag

V65-1: 1-2-3-4-5

V65-2: 7-10-5

V65-3: 7-9-10-3-8-6

V65-4: 7–10

V65-5: 7 Annabella Knick

V65-6: 1-5-10

Kr 540.-

V5-forslag

V5-1: 7-8-9-10

V5-2: 7-9-11-12

V5-3: 1-5-6-10

V5-4: 1-3-5-8

V5-5: 4 Camilio

Kr 256.-

Dagens Dobbel-forslag

DD-1: 7-9-12

DD-2: 1-5-10-11

12 rekker a kr 10 = kr 120.-