To straffer, og målvakt Hanne har skåret

Midtstopper Kim Dolstra tok det første, og skåret sikkert til 1-0 i det 25. minutt etter at Lotte Fossem på klønete vis var felt på vei ut av 16-meteren.

Ni minutter senere fikk Medkila straffe for andre gang i kampen etter en duell der Kim Dolstra ble bokset overende av gjestenes målvakt. Da var det Medkila-sisteskanse Hanne Larsens tur. Også hun var tryggheten selv fra ellevemetersmerket.

Det var Larsens første skåring for Medkila i hennes 59. kamp.

Larsen var for øvrig den som sørget for at Medkila fortsatt var med i kampen med to strålende redninger på stillingen 0-0. Gjestene hadde også et skudd i tverrligger hvor ballen landet på streken.

I det første kvarteret av andre omgang var Medkila satt under kraftig press. Larsen måtte gripe inn ved en anledning med enda en redning, og hjemmelaget reddet en annen sjanse på strek..

Cirka midtveis i omgangen slapp Medkila på nytt med skrekken da Mari Vassanyi sendte ballen over mål i god posisjon. Det var Øvrevoll Hosles åttende store sjanse i kampen.

Medkila skapte en sjelden målsjanse etter spill i det 77. minutt da Mette Skau løftet ballen i bakrom til Agnethe Mathisen. Spissen skjøt mot bortre stolpe. Ballen snek seg centimeter utenfor.

