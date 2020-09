sport

Det har vært fram og tilbake, og til slutt har alt ordnet seg for fotballspillerne født i 2007 og 2008, som skal få besøke eliteserieklubben Bodø/Glimts akademi i høstferien.

Samlingen skjer i samarbeid mellom toppklubben og fotballkretsene for Nordland og Hålogaland, riktignok uten at sistnevnte har ansvar for uttak av andre enn 07-modellene.