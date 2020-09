Oppturen bare fortsetter

sport

Det er konklusjonen som Ann-Therese Jenssen og de andre ildsjelene i Kvæfjord ILs håndballgruppe har gjort etter at de opplevde en voldsom vekst i antallet håndballspillere. I løpet av en toårsperiode – fra 2015 til 2017 – opplevde man at det gikk fra null til vel hundre håndballspillere i gruppa. Da hadde man også opplevd å ta sin posisjon som kommunens ledende idrettstilbud, med i alt 11 ulike lag.

– Vi opplever at mange slutter opp for tida. Men mens det før var stigende, er det slik at vi holder et stabilt høyt medlemstall nå, sier styremedlem i håndballgruppa, Ann-Therese Jenssen.