Blomstrer i koronatida

Det er nemlig ikke alle forunt å oppleve at medlemsmassen øker i ei tid hvor det for mange er vanskelig å opprettholde aktiviteten på samme måte som før koronatida. Det kan imidlertid Olsen og Lia Brage etter at de for alvor satte i gang høstsesongen i forrige uke. Tirsdag ettermiddag var hallen full av ivrige, unge håndballspillere fra nordsida av byen som gledet seg til komme i gang med håndballsesongen.

– Det er veldig hyggelig å se at så mange nå slutter seg til vår aktivitet. For vi opplever økt oppslutning hos de fleste av våre lag, sier Olsen om utviklingen, mens hun ser at Amund Almå fyrer av et velrettet hoppskudd mot nettmaskene.

Glad for ung oppstart

For Olsen, som selv jobber som assisterende avdelingsleder på medisinsk avdeling hos UNN Harstad, er veldig glad for at man åpner opp for at barneidretten skal få lov til å komme i gang.

– Jobben som gjøres av idrettslagene er så viktig for barn og unges fysiske og psykiske helse. Av all idrett er det utvilsomt barneidretten som er den viktigste, sier Olsen, som samtidig understreker at koronarådene fra folkehelseinstituttet skal følges til punkt og prikke.

Hun understreker også at det har blitt gjort en stor jobb med å legge til rette for at barn og unge både skal ha en god plass å være og å kunne ta utviklende steg på håndballbanen.

– Vi har blant annet fått inn Karina Lindstrøm og Merete Arstein i blant en lang rekke trenere for i alt sj u serielag og fire lekepartier i ung alder.

Comeback

Trener for gutte- og jentelagene på 10-årsnivå, Warala Narkchuen og Ellen Strøm har kommet tilbake til sin moderklubb som trenere i voksen alder. At det yrer av liv i håndballgruppene er noe som også gleder dem.

– Etter en tidligere periode med laber aktivitet, er det fantastisk å oppleve at klubben nå har gjort comeback som en stor håndballklubb i byen. Det gleder vi oss stort til å ta del i utover høsten. Selv om det er en del turneringsavlysninger utover høsten og vinteren, skal vi få til godt med aktivitet med både seriekamper og treningskamper i tida framover, sier trenerne.