Styrtregn skapte bingoforhold i sesongdebuten, men Jonas er i gull-rute

sport

I helga startet koronasesongen også for Jonas Dalseth Jacobsen og hans jakt på et nytt NM -gull i rallycross. Med nybygd bil var det knyttet en del forventninger til hva mannen fra Kanebogen kunne klare å få til under årets første NM-løp på Gardermoen. Og for Dalseth Jacobsen startet helga glimrende.

– I de innledende rundene gikk det glimrende. Jeg tok samtlige starter, og hadde god kontroll på heatseirene. Det var gledelig å kunne sette nye bestetider i en bil som er nybygd for sesongen, sier rallycross-eneren etter en meget overbevisende innledning på helga.