Solid medaljesanking av lokale utøvere

Under konkurransene, som ble flyttet til Trondheim grunnet koronahensyn, var det Stattin fra IK Hind og Røvik Hunstad fra Kvæfjord IL som anførte den lokale medaljefangsten i de ulike øvelsene som de lokale utøverne deltok i. Under mesterskapet, som gjerne omtales som uoffisielt norgesmesterskap for 13- og 14-åringer, hentet duoen til sammen hjem tre medaljer hver.

– Alt i alt må vi si oss godt fornøyd, sier Stattin og Hunstad på telefon etter vel gjennomført innsats i todagerskonkurransen søndag ettermiddag.