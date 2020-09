Ine svevde over hindrene

sport

Ine Marlene Molund Johnsen (16) har nettopp gjennomført sin sprangkonkurranse under årets utgave av Høstspranget i sprangridning i regi av Skånland Stall- og Rideklubb på Evenskjer søndag formiddag. Og hun er godt fornøyd, til tross for at det ble ett riv under sin konkurranse i formiddagstimene.

– Jeg er fornøyd. Det viktigste er at man har det artig med å konkurrere. Så er det noe eget med kontakten med dyrene og den mestringsfølelsen som man opplever når man opplever framgang med dyrene, sier Molund Johnsen etter konkurransen.