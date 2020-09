Landsås, Skånland og Ibestad samarbeider om felles G20-lag: Forent og kampklare

sport

For da Landsås tok opp telefonen, og begynte å ringe rundt til klubbene i regionen, fikk de fast fisk hos Skånland og hos Ibestad. Landsås seks G20-spillere, Skånlands seks juniorer og Ibestads ti spillere ble slått sammen til et lag som har fått en felles kamphverdag utover i sesongen.

– Vi har alle fått et kamptilbud. Savnet av å spille kamp er utrolig stort. Om man vinner 10-0 eller taper 1-6 er underordnet. Man får lov til å spille fotball, sier trener Eirik Risbøl, før han fortsetter:

– Lov til å skyte ballen i mål, lov til å lage unødvendige frispark, og å klage på dommeren. Det er herlig å kunne være i den posisjonen at man kan gi juniorene en kamphverdag.

Flott gjeng

Han legger overhodet ikke skjul på at det er sportslige utfordringer ved å være med i høstens juniorserie.

– Det er jo utvilsomt slik at situasjonen gjør det vanskelig å få mønstret et samspilt lag. Men vi er samtidig veldig glad for å kunne få spille fotball sammen, få lov til å konkurrere, og å bli slitne sammen. EDet dreier seg om en utrolig fin gjeng, dette. En fin blanding av ungdom som trives sammen og backer hverandre opp når det trengs. Ingen hugger hodet av noen for å ha slått ei dårlig pasning. Og selv om man nå har gått på to strake 1-6-tap, er man like blide og fornøyde på neste trening, sier Risbøl, som leder laget i kamphverdagen. I treningssammenheng er det Ole Kristian Frikstad som tar hovedansvaret.

Tunge tider

I den vanskelige koronaperioden legger likevel ikke Risbøl i mellom at det er langt tyngre å gå i gjennom denne tida for 4.-divisjonslaget for tida.

– Det er vanskelig. Vi har vært i sesongoppkjøring i snart 12 måneder, og får ikke lov til å konkurrere på samme måte som juniorene. Det tærer på, sier Risbøl om hoveddelen av sitt trenervirke.

Han ønsker gjerne å komme med en metafor som beskriver håpløsheten. Og selv om det tar litt tid, så kommer den til slutt.

– Du kan selv tenke deg om du møtte opp på kamp som journalist, men uten arbeidsredskaper som penn, blokk og kamera. Da hadde du visst at resultatet som du kom inn med ikke hadde vært det beste.

God start

Da Remi Volden gikk i bakken innenfor 16-meteren på et tidlig tidspunkt i første omgang, så det lenge ut som at det var Landsås som skulle åpne kampen best. Men straffen ble brent. Etter hvert utover i omgangen var det gjestene fra Leknes som viste den nødvendige skarpheten foran mål. De skåret på sine to første skikkelige sjanser, og gikk til pause med 4-0-ledelse. Etter sidebytte skåret Leknes to skåringer, mens innbytter Andreas Jenssen satte inn LAndsås trøstemål.

– Vi graver oss som sagt ikke ned over dette. Vi er fornøyd med å ha en gjeng som jeg synes at viser en solid utvikling, sier Risbøl.