– Det nytter ikke å synse og mene masse på Facebook. Jeg måtte på innsiden for å påvirke

Onsdag morgen setter hun seg i bilen og kjører fra Ramsund til Tromsø for å komme i gang. Da blir det en runde med såkalt utøverstimuli før hun torsdag skal sluttføre forhandlinger om arbeidskontrakten med sin nye sjef, Trine Lise Andersen, som er avdelingsleder for Olympiatoppen Nord-Norge.

Brennende engasjement

Røberg er kjent for sitt sterke engasjement i lokalidretten i Tjeldsund. Her har hun i årrekker har vært en motor i den suksessrike kickboksingklubben, som har produsert norgescupvinnere, norgesmestere og landslagsutøvere – til og med en verdensmester. Hun har takket ja til ny jobb som prosjektleder for talentutvikling i Olympiatoppen Nord-Norge, og har sagt opp stillingen i skoleverket i Tjeldsund før detaljene er på plass.