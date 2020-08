Suste inn til klubbrekord

sport

Kvæfjerdingen hadde sin første konkurranse denne helga på 400 meter fredag ettermiddag. Det var konkurransen som han selv hadde størst forhåpninger til før årets store mål. Og Johansen leverte så det sang. Han stormet inn på en tid som sørget for at årets mål ble innfridd til fulle. Johansen startet hardt og kom i mål på 50.56. Det betyr at klubbrekorden, som han jaktet på hele sesongen, er i hans eie.

– Jeg er fornøyd. Jeg løp inn til ny personlig rekord med et halvt sekund. Når jeg da fikk med meg klubbrekorden på distansen i samme slengen, så må jeg si meg fornøyd, sier Johansen.