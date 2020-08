sport

Pepe Nevasalmi skal igjen spille innebandy for Harstad på toppnivå. Finnen spilte første gang for byens eliteserielag for 12 år siden. Året etter var han skadd og overtok i stedet som trener.

Senere har han gjenoppstått idrettslig flere ganger, for det er mange år siden legene varslet at den skadeforfulgte spilleren hadde spilt sin siste kamp. Trodde de.