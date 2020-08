Bitter bismak etter derbykvalifisering

sport

Det sier 19-åringen fra Kaltdalen etter at deres fireåringe kaldblodstalent, Mellem Tyr, stilte til start i derbykvalifiseringen onsdag kveld. Da ble hesten nummer fem i kvalifiseringsløpet der fire gikk videre til finalen i årets klasseløp for 4-åringer.

– Det ble et løpsopplegg som på ingen måte var fordelaktig for vår del, sier Bjørnstad om løpet.

Konkurrent i fleisen

Det 21-åringen da sikter til er at kaldblodstalentet som er i familiens eie fikk en reise rundt Bjerkebanen som forringet sjansene for kvalifisering betraktelig.

– Mellem Tyr kjørte innvendig, men ble dratt med bakover da hesten foran han stoppet brått opp. Da den kom seg løs og spurtet framover, var det for seint. Selv om han spurtet fort på slutten, var det akkurat for seint til å ta igjen fjerdehesten i løpet. Om vi hadde klart å passere den, så hadde også deltakelsen i derbyfinalen vært sikret. At det ikke ble slik, sitter jeg med en bitter følelse på dagen derpå, sier Bjørnstad om det viktige løpet.

I finalen kjøres det om betydelige pengesummer. Vinneren blir premiert med 750.000 kroner i det prestisjetunge årgangsløpet.

– Det er bittert at finalesjansen er spolert. Med et mer normalt løpsopplegg så mener jeg at vi burde ha klart å ta oss videre til finalen, sier Bjørnstad om løpet.

Nå venter en treningsperiode på hesten, som tidligere har bevist stor kapasitet.

– Jeg er spent på hesten, og tror at det er mye å hente etter vintertrening. Mellem Tyr kan få en fin 5-årssesong. Og jeg utelukker ikke at dette kan bli en framtidig elitehest, sier Bjørnstad.

Storeslem

På en annen side var Harstad-kvinnen med på storeslem onsdag kveld. Som stallansatt hos kaldblodskongen Øystein Tjomsland var hun med på å se at arbeidsgiveren sikret seg meget gode utgangspunkt før klasseløpshelga.

– Jeg tror at vi tar hjem seieren i begge klasser. Når det kommer til hingstene, vil seierskampen stå mellom Grisle Odin G.L. og Havglimt. Blant hoppene tror jeg vinneren er å finne blant kvartetten Sjø Stjerna, Norheim Borka, Brenne Berna eller Ness Tjo Fryd, sier Bjørnstad.