Langløpssesongen preges av uvisshet

sport

Det sier Magnus Vesterheim etter at han har opplevd en vår og en sommer som er av det helt spesielle slaget. Midt i mars, etter å ha gått inn til en sterk 13.-plass i Vasaloppet, ble plutselig sesongen avlyst for løperen som konkurrerer mot de alle beste toppløperne i denne sesongen. Plutselig var all satsing denne sesongen historie. Igjen sto kun treningsarbeidet, uten at man kunne motivere seg for noen form for sesong. Og hva framtida angikk, så var det ingenting som hadde blitt hamret inn i stein.

– Tida etter at man avsluttet sesongen har vært preget av usikkerhet. Men at det blir langløpssesong i en eller annen form, er jeg ganske sikker på. Men det er vel like sikkert at det ikke blir noen tradisjonell sesong, er vel like sikkert, sier Vesterheim om den kommende langløpssesongen.