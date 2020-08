Fulltegnet tre uker før start

sport

For i tider hvor det er slunkent med idrettskonkurranser, er det noen som opplever suksess av nye dimensjoner. Blant dem hører utvilsomt Team 68.47 sin maraton i lokalt skogs- og fjellterreng til.

– Dette er et langt løp som har ekstra dimensjoner med seg i forhold til tradisjonelle maratonløp på asfalt. Her er man i naturen hele veien, og får med seg en naturopplevelse i så måte. Selv om deltakerne også skal tilbakelegge en god del høydemeter, så er dette såkalt snille høydemeter. Selv om det er krevende nok, så er det et løp som ikke oppleves som et like stort jag etter sluttida, som man kanskje kan oppleve innenfor et klassisk maraton, sier Geir Johansen.