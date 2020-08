Vi følger kampen Øvrevoll Hosle mot Medkila

sport

Husk å oppdatere saken for siste nytt fra kampen!

Det gjøres klart til avspark på Østlandet. Lagene er på vei inn. Grått i lufta, men foreløpig tørt.

Medkila stiller følgende lag: Hanne Larsen, Mette Skau, Kim Dolstra, Liv Solveig Miklegard, Martine Brustad, Lotte Fossem, Ida Fossem, Rachel Hignett, Agnethe Mathisen, Miriam Vilnes Mjåseth, Andrea Pålsdatter Hunstad.

Øvrevoll Hosle stiller følgende lag: Klara Sporsem, Malin Soleng, Hanna Ellingsen, Mia Merlid, Susanne Haaland, Anna Brunstad, Anja Avdal, Andrine Outzen, Mari Vassanyi, Anja Rasmussen, Joshualyn Reeves.

Kampen er i gang.

Øvrevoll Hosle (ØHIL) går i angrep med en gang. Vertene stiller i noe som ser ut til å være en 4-5-1-formasjon. Anja Rasmussen fra Grovfjord er på banen for ØHIL, og er fra start på høyresiden i angrep.

Hjemmelaget legger et tidlig press, og vinner et hjørnespark. ØHIL rader opp flere fine angrep og setter målvakt Larsen på prøver.

Stopp i spillet. Medkilas forsvarsbauta Kim Dolstra ligger nede.

Medkila har for øvrig Lotte Hokland, Mina Frantzen, Frida Norgård Larsen og Helene Alsos Höglin på benken.

Dolstra kommer seg opp igjen, og spillet kan fortsette.

Stor ØHIL-sjanse. Laget kommer relativt upresset til skudd fra 16 meter. Ballen går over.

Flere kamper spilles i dag. På Kyrksæterøra har KIL/Hemne tatt ledelsen 1–0 over Fart. Dina Hegerberg er målskårer.

Medkila prøver å spille seg ut bakfra så langt i kampen, men blir brutt på egen banehalvdel gang på gang.

Lagene er likt på poeng før dagens oppgjør, begge har fem seirer og ett tap. Medkila har skåret to flere mål og er foran på tabellen på målforskjellen.

Megasjanse til ØHIL. Reeves vender nydelig og sender Rasmussen alene med keeper. Strålende beinparade av Larsen redder Medkila.

Sara Berntsen mangler på Medkilas midtbane i dag, som den observante leser vil se. Ifølge Medkila-trener Margunn Haugenes skyldes fraværet en strekkskade. Det er en klar svekkelse at Bodø-jenta ikke er med.

Endelig får Medkila prøvd seg. Klarer å vri spillet bra, men får ikke avsluttet.

Lørdag gikk for øvrig rundens første oppgjør i 1.-divisjon. Stabæk fosser videre og tok sin sjuende strake seier. Denne gang 3–0 over Grei på bortebane etter skåringer fra Zara Jönsson og to signert Melissa Bjånesøy.

15 minutter på klokka. Ny avslutning fra Rasmussen hos ØHIL. Rett på målvakten.

Assistenttrener Roy Berntsen er aktiv på sidelinja. Liker nok ikke at Medkila gir ballen bort så lett.

17. minutt og denne gang er det ØHILs tur til å gå bort ballen på egen halvdel. Medkila er upresise og sjansen søles bort.

19. minutt. Det gjøres klart for hjørnespark til ØHIL, som sender mange spillere fram og inn i boksen.

Ballen sendes inn foran mål, men ingen får satt hodet på den. Utspill fra Larsen.

Frispark for ØHIL i god innleggsposisjon. Reeves river seg løs, og blir holdt. Da må dommer Cecilie Frøyland blåse.

Hjemmelaget får ikke noe ut av den. Ballen ender hos Larsen.

22. minutt. Medkila har bestemt seg for å leve farlige i denne kampen. Nok en upresis pasning foran egen 16 meter. ØHIL kommer til avslutning. Ballen går til side for mål.

23. minutt. Medkila får en sjelden sjanse til å flytte folk i angrep da laget får et frispark rundt midtsirkelen.

Det ender med duell i feltet. En Medkila-spiller blir liggende. Det ser ut til å være Mette Skau som har fått en trøkk.

ØHIL utnytter sjansen og kontrer, og Medkila-spiller Ida Fossem har ikke annet valg enn å sabotere spillet. Gult kort til kapteinen.

Det dømmes frispark, men der var dommeren litt for utålmodig. ØHIL burde fått fortsette angrepet, og ville da kommet alene med målvakten.

Spillet er stanset etter duellen i ØHIL-feltet før kontringsforsøket. Skau må ha hjelp.

27. minutt. Vi er i gang igjen. Medkila på en sjelden overgang. Mathisen får ballen, men klarer ikke å skape noe.

Halvtimen nærmer seg. Medkila kommer til sin første avslutning for dagen. Småfarlig. Angrepet bygges opp og en spiller får gå med ballen på tvers av 16-meteren. Skudd lavt mot hjørnet. Målvakten raskt ned og får slått ballen unna. Mer av dette er nødvendig.

Startvansker for Medkila, som vi har sett tendenser til også tidligere i sesongen. Vi får se om spillerne løfter nivået når de blir ekstra varme i trøya.

31. minutt. Hjørnespark for ØHIL. Reeves legger inn fra venstre. Ballen går over mål.

33. minutt. Stor ØHIL-sjanse. Igjen vender Reeves opp og får skutt fra 14 meter. Larsen får en hånd på den.

35. minutt. MÅL!

1-0 til ØHIL, og det er velforjent. Igjen balltap i farlig posisjon. Anja Rasmussen utnytter at Medkila ikke kommer seg ut av eget forsvar.

Trøbbel for gjestene fra nord, igjen og igjen. ØHIL presser på. Avslutningen kommer denne gang fra venstresiden. Larsen er i posisjon og redder.

Det er på ingen måte et overraskende kampforløp. Medkila sliter alltid mot ØHIL borte. Tapte 1-4 i fjor og 1-2 for to år siden i tilsvarende oppgjør.

38. minutt. Dessverre for tilhengerne hjemme i Harstad. Medkila strever voldsomt. ØHIL kombinerer fint, og Medkila må gi til nytt hjørnespark.

Hjemmelaget får avsluttet ved bakre stolpe. Header ballen utenfor.

For Medkilas del kunne gjerne pausen kommet nå. Laget prøver seg og kommer fram i banen, men er fryktelig upresise.

Hjørnespark for ØHIL med ett minutt igjen av ordinær tid før pause.

Treffer stolpen! Ballen svinges hardt inn fra venstre. Fullt av spillere i målgården. Ballen går i stolpe og ut. Nær 2-0 for ØHIL.

45. minutt. Medkila får frispark på ØHILs banehalvdel. Sender ballen inn i feltet. Målvakten kommer ut, men bommer. Medkila får ikke avsluttet i første omgang, men plukker opp en retur og skaper en farlighet. Målvakten har summet seg og redder.

På Kyrksæterøra renner det inn mål. KIL/Hemne leder 4-0 til pause. Sara Eggesvik, Sara Bjerksæter og Dorte Pelabon har skåret de tre siste.

Pause.

Lagene går til garderobene på stillingen 1-0 til Øvrevoll Hosle. Medkila har definitivt ikke klart å by på den jevne matchen som assistenttrener Roy Berntsen spådde overfor reporteren til ht.no før avspark. Hjemmelaget har vunnet de fleste duellene, og har spilt seg fram på begge sider i angrep, men spesielt høyresiden med Anja Rasmussen har vært aktiv. Det er fortjent at hun er kampens eneste målskårer så langt.

Da kommer lagene tilbake for de siste 45 minuttene.

Medkila med avsparket.

Frispark nokså umiddelbart for Medkila. Lemper ballen fram, men enkelt å klarere for ØHIL.

Fra start i omgangen ser det ut til at Lotte Fossem er flyttet litt lenger fram i banen. Det kan være lurt. Medkila trenger mer støtte for de offensive spillerne.

47. minutt og nytt frispark for gjestene. Cirka 40 meter fra mål.

Ballen sendes inn i feltet. En spiller får så vidt hodet på kula. Treffet er ikke godt nok, og ballen stryker til side for mål.

Kampbildet i starten av andre omgang er noe mer positivt, sett med Medkila-øyne. Klarer å vinne ballen lenger fram i banen, og er mer venn med ballen enn før pause.

52. minutt. Medkila kombinerer fint. Soleng hos ØHIL må ty til ulovligheter og lager frispark i farlig posisjon. Gult kort til Soleng.

Frisparket er på cirka 17 meter. Skuddet stryker muren og ballen går til hjørnespark.

Farlig hjørnespark. Kort variant. Medkila-spiller vender og får ballen inn foran mål. Litt kaos i feltet, men ØHIL får renset unna.

To spillere skaller med hverandre, og vi får et lite stopp i spillet igjen.

Nå jobbes det voldsomt av Medkila-spillerne, som nekter ØHIL de rommene som ble gitt bort i første omgang.

56. minutt. Medkila ruller opp på høyresiden og ballen sendes inn langs 16-meteren. Ingen av de ventende Medkila-spillerne får avsluttet, men gode tendenser.

I kampen mellom KIL/Hemne og Fart står det nå 5-0. Bjerksæter med sitt andre for dagen.

57. minutt på Ferd Arena Hosle, og nå er det ØHIL som er nær skåring. Anja Avdal får en kjempesjanse. Står upresset, men blåser ballen over fra 16 meter.

Medkila har ikke gått av banen uten skåring i de seks første serierundene. Vi tillater oss å minne om det. Totalt 17 skåringer hittil i sesongen.

Intensiteten i Medkilas press er langt bedre enn før pause, og ØHIL sliter med å etablere eget spill. Kan Medkila skape noen farligheter nå, så kan det fort snu.

Dagens tilskuerantall opplyses å være 193. Altså sju fra de tillatte 200. Det er bra! Akkurat nå føler ikke hjemmetilhengerne seg trygge på 1-0-ledelsen.

Akkurat nå pågår altså to kamper i 1.-divisjon. Ytterligere to oppgjør spilles senere. Åsane tar imot Amazon Grimstad klokka 14.30, mens Hønefoss spiller hjemme mot Fløya med avspark 16.00. Vi henviser til fotball.no for oppdatering fra disse oppgjørene.

62. minutt. ØHIL gir bort et innkast i farlig posisjon. Medkila utnytter det fint og får en avslutning. Kaptein Fossem kommer til skudd. Tverrligger eller vinkelen og ut. Nære på.

Dobbeltbytte for ØHIL i det 63. minutt. Merlid og Outzen takker for seg. Inn kommer Åsa Thorsen og Christiane Jansch.

64. minutt. ØHIL på farlig visitt, men avslutningen er slapp og målvakt Larsen har kontroll.

Fart på hjemmelaget etter byttene. Ny stor ØHIL-sjanse. En spiller får stå alene på straffemerket, men får ikke stokket føttene. ØHIL klorer seg fast i angrep og får frispark i god posisjon.

65. minutt. Direkteskudd. Ballen går over.

Halvspilt andre omgang. Trass i noen farligheter fra ØHILs side i de siste minuttene, har Medkila god kontroll når hjemmelaget angriper.

69. minutt. Dobbeltbytte også for Medkila. Hignett og Mathisen går ut. Inn kommer debutant Mina Frantzen og Lotte Hokland.

71. minutt. ØHIL bryter på midten og kontrer. Medkila løser det fint i forsvar.

Vi oppdaterer saken!