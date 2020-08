– Monitorerer situasjonen nøye

sport

Medkilas sportslige leder i barne- og ungdomsavdelingen, Stein Kato Rafhaelsen (bildet) har fått med seg at to av byens idrettslag har valgt å avlyse all aktivitet i øyeblikket. For fotballklubben er situasjonen under konstant vurdering.

– Men for øyeblikket er det slik at vi opprettholder vår aktivitet. Dette er vår vurdering mandag kveld. Så er det også slik at vi vurderer situasjonen nøye. Selv om vi er en stor klubb, er vi i stand til å stenge på sekundet. Men foreløpig kjører vi vår aktivitet med ekstraordinært fokus på smittevern etter fotballforbundets anbefalinger.