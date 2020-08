Kan ikke garantere at idretten får sine ønsker oppfylt på denne tomta

sport

Troms og Finnmark fylkeskommune har kjøpt tomt ved Equinor-bygget for å kunne bygge en ny videregående skole for 1.000 elever. Fylkeskommunen har avklart at den minimum må ha to idrettshallflater til sine elever på dagtid, og Harstad kommune har en intensjonsavtale med fylket om å bygge en hall til 50–50 millioner kroner på nabotomta. Den skal eies og driftes av kommunen, mens fylkeskommunen skal være leietaker på dagtid i ukedagene.

I virksomhetsplanen til kommunen er det avsatt inntil 200 millioner kroner til idrettsanlegg.

Arkitektmøte tirsdag

Partene har en tid snakket sammen om å se tomtene under ett for å kunne få en bedre arealutnyttelse i håp om å få plass til både fylkeskommunens behov, samt ønskene fra idretten i Harstad. Et skolebygg med integrerte idrettshaller er skissert.

Gjennom anleggsprosjektet «Idrettsbyen Harstad» er prioriteringene til idrettene å få på plass løpebaner for friidrett, kampsportanlegg og turn når de neste tradisjonelle idrettshallene skal bygges i Harstad, mens kunstfrossen skøytebane, isanlegg og ishockeyhall er på delt førsteplass med de førstnevnte idrettene på prioriteringslista. Sistnevnte vil ikke være aktuelt i tilknytning til ny videregående skole for Sør-Troms.

Tirsdag skal det være et møte mellom arkitektene og kommunen der førsteutkastet til et integrert prosjekt skal diskuteres, bekrefter enhetsleder Svein Arne Johansen i drift- og utbyggingstjenesten i Harstad kommune.

– Vi skal se om det er mulig å dekke funksjonene som er nødvendige for hver av partene, samt fellesfunksjoner. Når vi klarer å svare ja på disse spørsmålene, kan vi lage et endelig utkast til et integrert prosjekt der vi ser tomtene til fylkeskommunen og kommunen under ett, sier Johansen.

– Som en del av det, må vi se om vi har plass og kvadratmeter nok på den samla tomta, legger han til.

Både Johansen og kommunedirektør Hugo Thode Hansen antyder at det ser ut til å bli trangt i Seljestadfjæra.

– Det vil være nødvendig med dialog med tomteselger og eiere av arealene i tilknytning for å se på en løsning, sier Johansen.

Ikke plass til alt

Han tror det er mulig å legge fram ei sak for politisk behandling enten i starten av oktober eller november. Da vil flere alternativer bli presentert.

– Et minimum vil være en dobbel idrettshall. Nummer to på lista er basis turnhall, som utgjør en tradisjonell idrettshall på 20x45 meter. Da må vi i så fall ha plass til tre flater. Så ser vi på spesialarealer som kan dekke styrke- og kampsport. Det mest utfordrende er uten tvil å få inn friidrett med løpebaner, sier Johansen.

Når mulighetsstudien er klar, vil også en kostnadsberegning være en del av saken kommunestyret får fremlagt senhøstes.

– I slike prosesser kan det hende at vi må gjøre valg der vi enten stripper areal, eller stripper på innhold fordi ting rett og slett blir for kostbart. På en trang tomt skal det også frigjøres plass til uteareal for skoleelevene, og parkeringsarealene må utvides.

Til sistnevnte har kommunen ei tomt hvor enda et parkeringshus kan bygges i tillegg til det som allerede er oppført.

Johansen sier idrettsrådet skal inviteres til et sluttmøte når mulighetsstudien er klar og før saken skal klargjøres for politisk behandling.