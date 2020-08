Tilbake på seierssporet

sport

Etter at laget tapte knepent 1–2 mot Stabæk sist helg, var det viktig for Medkila å komme tilbake med en god kamp og tre poeng for å holde følge med topplagene. Det gjorde laget etter å ha fått en kalddusj etter halvtime. Etter å ha hatt mye ball, sørget gjestene for å overrumple hjemmelaget med en solid kontring. En flott avslutning ble plassert pent nede i hjørnet bak en sjanseløs Hanne Larsen i Medkila-målet.

– Når vi får den imot, så har vi ikke noe annet valg enn å fortsette jobben med å prøve og snu kampen, sier Medkila-spiss Miriam Vilnes Mjåseth.