sport

Tabelltoer Medkila tar imot Oslo-klubben Grei, som kun har tatt seks poeng på fem kamper. Medkila på sin side vant de fire første før det ble et knepent tap for seriefavoritten Stabæk på bortebane sist.

– Faren nå er at vi går i ei felle hvor vi tror at det blir enklere å slå Grei, som på papiret ikke er like gode som Stabæk. Vi er oppmerksomme på dette, og skal forberede laget maksimalt slik at vi kommer tilbake på vinnersporet, sier Haugenes.