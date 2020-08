Godkjent som toppidrett. Eliteserien venter på Harstad

sport

Generalsekretær Tomas Jonsson i Norges Bandyforbund bekrefter at eliteseriene i innebandy er godkjent som toppidrett. Den kan igangsettes under samme forutsetning som er gjeldende for 1.-divisjon i fotball for kvinner, altså med en lettere utgave av smittevernsprotokollene enn den toppfotballen må forholde seg til.

– Ti av klubbene har fått på plass retningslinjene for smittevernsbestemmelsene. Vi venter på dokumentasjon fra Harstad. Målet vårt er å sette i gang eliteseriene som terminfestet, altså 12. september for menn, sier Jonsson.