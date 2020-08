Legger ned travskolen i Harstad

sport

Meldingen om nedleggelsen ble offentliggjort sent onsdag kveld på facebooksiden til Harstad Travparks Travskole.

Beslutningen skal være tatt av Totonor 1. august, og bakgrunnen er blant annet økonomi.

– Det er veldig trist. Vi har flotte og flinke elever, som jobber fantastisk godt med ponni. Det har vært veldig gøy å få lov å være instruktør, og det har vært spennende å følge utviklingen til elevene, skriver travskolen i en melding.

Det anmodes om at elever klare for lisenskurs skal kontakte travlaget og melde interesse slik at de kan få fullført.

– Håper alle vil drive med ponni og ponnitrav videre, og vi beklager at travskolen legges ned. Tusen takk for oss, skriver travskolen.

På den offisielle nettsiden til Harstad Travpark er ikke nedleggelsen omtalt. Her står fortsatt en nyhetsmelding om at travskolen skal være i gang fra siste uka i august.

Styreleder Per Dag Hole i Totonor bekrefter at styret vedtok nedleggelsen på et styremøte 1. august – samme dag som V75-løpene i Harstad.

– Det er flere grunner til beslutning. Økonomi er en av dem, sier Hole.

Reaksjonene på beslutningen er entydige. Både nåværende og tidligere elever og foresatte syns det er trist både for lokal og nordnorsk travsport.

– Kjempetrasig. Det er en veldig viktig jobb travskolen gjør, skriver Merete Lyngen, mangeårig kusk og hesteeier.

Flere uttrykker også bekymring for hva som vil skje med ponniene i travskolens eie.